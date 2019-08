Acosta dijo, a través de sus redes sociales, que mientras comía vio un choque entre dos carros y que los conductores empezaron a discutir. Entonces él, de “sapo”, fue para intermediar entre los conductores, y cuando volvió a su carro notó que le rompieron el vidrio trasero derecho y se llevaron su maletín.

El artista dijo que los delincuentes no se llevaron nada de valor, pues en el interior del morral no había ni dinero, ni joyas. No obstante, sí había un folder en el que el cantante tenía unas letras de canciones que está terminando para grabarlas.

Por eso, el compositor les pidió a los delincuentes que se apiadaran de él y le regresaran sus canciones, junto con otros documentos de sus hijos que “que de nada les van a servir”.

Asimismo, indicó que los ladrones se podrían quedar con el maletín, unos bolígrafos y las medicinas que estaban dentro. Pero reiteró el pedido:

“Espero este mensaje llegue a los susodichos y hagan esa obra de caridad”, y hasta agradeció.

El pedido llegó hasta los delincuentes y, en una calle de la ciudad, cerca de donde sucedió el robo, le dejaron su maletín que encontró un ciudadano y que se lo devolvió al artista.