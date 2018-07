Fueron 6 criminales los que llegaron pasada la medianoche y sometieron al vigilante, mientras escogían los automotores que se iban a llevar, de acuerdo con Noticias Caracol.

Además, embistieron al conductor que ingresaba al lugar a guardar su vehículo. Eso contó la víctima, Alexánder Monsalve, al informativo:

“Llegué, entré mi carro, entregué las llaves y llegando a la puerta de la oficina me dieron una patada en la espalda, me botaron al piso y me pusieron un revólver en la cabeza. Me amordazaron, me amarraron y me decían: ‘No se mueva que no le vamos a hacer nada’”.