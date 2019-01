El audio hace parte de una conversación que sostuvo Carvajal minutos después de que ocurriera el atentado en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, el pasado 17 de enero, y fue interceptada por las autoridades.

En el fragmento de la llamada que dio a conocer la Fiscalía se escucha a Carvajal cuando dice: “Pues no ve que pusimos la bomba en la General Santander y tocó venirnos a encaletarnos, gono$%&#”.

Si bien no se conoce la comunicación completa, hasta el momento, Carvajal asegura que dijo esas palabras a modo de broma sin saber que eso lo metería en un problema con las autoridades, según una carta que compartió el senador Gustavo Petro.

“A las 10:30 (a.m.) recibo la llamada de un amigo que me buscó para un trabajo de construcción y también pintar un muro que ya estaba acordado anteriormente con él. A él le tenían chuzado el teléfono no sé el motivo […] yo hice este comentario de mal gusto pues a esa hora ya había pasado la explosión, y esa noticia en todos los medios de comunicación la había visto en la televisión…”, asegura Carvajal.