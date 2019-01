En menos de 12 horas, la etiqueta ‘Cenicienta del Transmilenio’ se convirtió en tendencia porque la usuaria trinó: “¿Alguien la ha visto? Busco al príncipe de mi zapatilla”, eso junto a la siguiente imagen:

Enseguida, decenas de usuarios empezaron a preguntarle cómo había perdido su zapato, y a mencionar su cuenta en las distintas publicaciones de Twitter y Facebook en las que se viralizó la fotografía de la zapatilla botada en la plataforma del Portal Tunal, sur de Bogotá.

Por la curiosa imagen, cientos de versiones se tejieron en los comentarios en las que muchos se preguntaban: “¿Cómo es posible que a alguien se le caiga el zapato y no se dé cuenta?”, mientras otros respondían: “Obviamente, fue culpa del mal servicio y los tumultos para entrar a los buses”.

Esa última aseveración la repitieron varias veces en las redes sociales, aunque algunos detallistas pensaron que el zapato había quedado perfectamente acomodado para tratarse de una situación fortuita.

Sin embargo, en las últimas horas apareció la propietaria del zapato que, de acuerdo con Publimetro, compartió la fotografía de su pie descalzo sin la zapatilla y contando la verdadera historia de lo que ocurrió:

“Fue muy complicado, había mucha gente y en el afán de entrar al alimentador me empujaron y mi zapato quedó por fuera […]. Fue terrible porque iba a llegar tarde al trabajo. No me podía devolver por eso, a pesar de que estaban nuevos. Me los habían regalado el domingo”.