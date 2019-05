La indagación contra el general Martínez se encuentra en manos de la Fiscalía 8 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, desde 2014, cuando fue denunciado, junto al también general Néstor Robinson Vallejo, por presuntamente cometer el delito de peculado por apropiación, informó Caracol Radio.

El señalamiento contra el actual comandante del Ejército, dice El Tiempo, fue que él, supuestamente, desvió dinero que empresas mineras pagaron para que los uniformados les prestaran el servicio de seguridad en el transporte de explosivos. Hechos que habrían ocurrido durante 2011 y 2012.

Por eso, una juez penal militar envió copias a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia para abrir la investigación preliminar contra el general Martínez, dijo Caracol Radio.

Al respecto, el comandante publicó un comunicado en el que asegura que no fue “notificado por ningún despacho judicial de la existencia de alguna investigación”, hasta el momento, y que tiene “voluntad de acudir a cualquier llamado que hagan las autoridades”.

Esta investigación se conoce a pocos días antes de que el Senado discuta si aprueba o no el ascenso del general Martínez, al que recientemente la Procuraduría le abrió otra investigación por el artículo de The New York Times que denuncia la posibilidad de que una directriz del Ejército reviva las ejecuciones de civiles.

El ponente de la promoción del general ante el Senado, Jaime Durán, en declaraciones pasadas, aseguró en Blu Radio que el uniformado no tenía investigaciones ni por ‘falsos positivos’, ni por ningún otro hecho”.

No obstante, dijo Durán en la emisora, volvieron a solicitar documentos, tanto al ente acusador como a la Procuraduría para “revisar bien”.