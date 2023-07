Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro y Day Vásquez, su exesposa, fueron capturados por el CTI de la Fiscalía en la ciudad de Barranquilla.

En las próximas horas Nicolás Petro Burgos, será trasladado a Bogotá. La Fiscalía ordenó su detención por la investigación que se le sigue por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, luego de las explosivas declaraciones de Day Vásquez, quien reveló que supuestamente había recibido millonarias sumas de dineros oscuros.

Day Vásquez, exesposa del hijo del presidente Petro también es investigada por los delitos de lavado de activos y de violación de datos personales.

Un grupo especial del CTI llegó a la residencia de Nicolás Petro a las 6:00 de la mañana de este sábado 29 de julio, la diligencia estuvo a cargo del Director del CTI de la Fiscalía Alberto Acevedo y del fiscal del Mario Andrés Burgos, conocido porque también esta en la investigación de Jhonier Leal por la muerte del Estilista Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández.

La solicitud de orden de captura ante el juez 16 de garantías de Bogotá, se realizó por parte del fiscal Mario Burgos desde el pasado jueves, pero solo hasta ayer sobre las 11 de la mañana fue avalada, la orden de allanamiento con fines de captura para los dos procesados.

Petro Burgos enfrenta una investigación por presunto de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, luego de las declaraciones de su exesposa, que denunció que el Diputado supuestamente se habría reunido con el ‘Hombre Marlboro’ y el controvertido empresario conocido como El Turco Hilsaca, donde presuntamente recibió 600 millones de pesos.

Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, ha aclarado que los 600 millones no habrían ingresado a la campaña presidencial, sino que habían sido utilizados para gastos personales, entre ellos la compra de un apartamento y el pago de otras obligaciones.

La Fiscalía General de la Nación mediante un comunicado informó:

También el Presidente Gustavo Petro se refirió a la captura de su hijo Nicolás Petro y su exesposa Day Vásquez, manifestó que le duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel:

“Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guie libremente el proceso”.