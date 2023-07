Minutos después de que se conociera la detención del hijo mayor del primer mandatario por los presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el exsenador y ahora candidato a la Alcaldía de Bogotá dio su opinión en redes sociales.

Asimismo, le envió un mensaje de apoyo al presidente Gustavo Petro, quien aseguró que no intervendrá en el proceso y no presionará las decisiones del fiscal general Francisco Barbosa.

Fuerza presidente!!

Como padre imagino el dolor que se debe sentir.

Toda mi solidaridad! — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 29, 2023

Gustavo Bolívar tildó la captura de Nicolás Petro de “circo electoral”, ya que señaló al fiscal Barbosa de tener planes con ello para posibles aspiraciones políticas que tenga en un futuro.

“Al no tener antecedentes penales, ni estar huyendo de la justicia y estar acudiendo a las citas de la Fiscalía y facilitando la investigación, la orden de captura a Nicolás Petro es puro circo electoral”, escribió el exsenador en su Twitter.

Al no tener antecedentes penales, ni estar huyendo de la justicia y estar acudiendo a las citas de la Fiscalía y facilitando la investigación, la orden de captura a Nicolás Petro es puro circo electoral que el Fiscal Barbosa sabrá utilizar en los meses que le quedan#FuerzaPetro — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 29, 2023

Hermano de Petro habló del Fiscal Barbosa

Contrario a lo que aseguró Bolívar, el hermano del presidente Juan Fernando Petro señaló que la captura de su sobrino no tiene nada que ver con temas ideológicos o posturas diferentes que se tengan contra el Gobierno.

“Uno en la juventud comete esa clase de errores, que no son justificables, y por eso la Fiscalía es muy clara en su investigación. Creemos en eso. No importa si la ideología política del fiscal es diferente a la del Gobierno, acá no importa eso. Es un hecho de justicia y si la justicia ve que se hicieron cosas indebidas pues nos caerá ese peso encima”, dijo el hermano del presidente a Blu Radio.

#Atención Juan Fernando Petro, hermano del presidente, habló en Blu Radio sobre la captura de Nicolás Petro. “Como familiares es monstruosamente doloroso. Este caso no tiene que ver con la ideología del fiscal, es un acto de justicia”, dijo. — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 29, 2023

Y es que para nadie es un secreto que el fiscal y el presidente han tenido algunos encontrones por diferencias políticas, los cuales llegaron a su punto más álgido cuando el mandatario aseguró que era el jefe de Barbosa.

Esto no tendría nada que ver con la captura de Nicolás Petro según su tío, quien además agregó que la Fiscalía actuó con total libertad para tomar las decisiones respectivas.

“Para nosotros como familiares es monstruosamente doloroso. Estuve hace 3 días hablando con el presidente y me dijo que estaba preocupado por el caso, pero la Fiscalía actuó en libertad, con independencia política y todos tenemos que acatar esa orden y creer que la institución encontró las razones necesarias y suficientes para decidir lo que decidió”, comentó en la misma cadena radial.