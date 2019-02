El gobierno de Iván Duque reconoce “al presidente Juan Guaidó, a quien le agradece la invitación que hace a los funcionarios diplomáticos y consulares colombianos a permanecer en territorio venezolano”, señaló el canciller Carlos Holmes Trujillo.

El diplomático fijó la posición de Bogotá tras la decisión de Maduro de “romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia”.

“Todos sus embajadores y cónsules deben salir en 24 horas de Venezuela”, agregó el mandatario ante una multitudinaria manifestación en Caracas.

Sobre este asunto en particular, Holmes Trujillo señaló que dispondrá el regreso de los funcionarios colombianos, “con el fin de preservar” su vida e integridad.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez agregó por su parte que “Maduro no puede romper relaciones diplomáticas que Colombia no tiene con él”, en su cuenta de Twitter.

Querida @patriciajaniot Maduro no puede romper relaciones diplomáticas que Colombia no tiene con él. Nuestro gobierno no ha nombrado embajador allá ni reconocemos embajador de Maduro pues su mandato terminó el 9 de enero. Es un simple dictador que ocupa por la fuerza Miraflores https://t.co/ze1NGfVfng

