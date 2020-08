Luego de que fueran aplazadas por fallas en el sistema, cerca de 63.000 estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas están inscritos para llevar a cabo las Pruebas Saber TyT este 22 y 23 de agosto.

Desde temprano, sin embargo, muchos alumnos han denunciado que no pudieron acceder correctamente a la plataforma para empezar el examen, que está dividido en dos jornadas, mañana y tarde, con una duración total de 4 horas y 40 minutos.

Aunque la directora del Icfes, Mónica Ospina Londoño, aseguró este viernes que las anomalías técnicas habían sido solucionadas, los alumnos insisten en que los inconvenientes continúan y no han podido realizar la primera parte del examen.

Twitter ha sido la red social que más han utilizado los estudiantes para expresar su inconformismo por estas nuevas fallas en el sistema. Por su parte, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación no se ha pronunciado al respecto.

Acá, algunos comentarios:

Desde las 5 a.m levantada…esperando que el error de la credenciales fuera solo porque me faltaban los 15 min pero nada…No puedo ingresar ¿Que se supone que hagamos? Ya llevo 17 minutos sobre el tiempo estimado. Por favor solucionen. #ICFES #tyt2020 pic.twitter.com/Wl2cqYgECH

#icfes llevo despierto desde las 5 am y no he podido realizar mi examen por una aplicación que ni he descargado 🙄🙄🙂 pic.twitter.com/mBsgy8QoB6

