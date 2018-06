El texto lo compartió Carlos Fernando Galán en su cuenta de Twitter, y allí explica que “no sería coherente apoyar al candidato del Centro Democrático a la Presidencia” debido a su postura política.

“Aunque reconozco la inteligencia y honestidad de Iván Duque, no me puedo identificar con el proyecto político del Centro Democrático, pues no es coincidente con mis principios (y creo que tampoco lo es con los principios que dieron origen a Cambio Radical)”, dijo Galán.

Además, hizo una fuerte crítica al proyecto político de Duque en temas como reformar la justicia, brindar “garantía de los derechos de las minorías” y respetar la libertad “de los medios en la democracia”.

“Participar en una alianza con ese proyecto político sería incoherente con mis principios sobre la necesidad de fortalecer las instituciones para garantizar que nadie esté por encima de ellas y que se respete el rol de la oposición como principio básico de la democracia”, argumentó.

Al conocer la renuncia a su curul, usuarios en redes cuestionaron que Galán la presente más de ocho días después de que su partido anunció que se sumaría a la campaña de Iván Duque, y a poco más de un mes de terminar su periodo definitivo en el Senado.

Además, en el espacio Código Caracol, de Noticias Caracol, informaron que “no se descarta” que Galán se lance a la Alcaldía de Bogotá.