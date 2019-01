Un capitán lo alertó sobre el ingreso de la camioneta gris Nissan Patrol que se dirigía a la garita que él custodiaba, la número 5, en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, el pasado 17 de enero. Así lo narró el auxiliar Suache a Noticias RCN:

“Yo estaba en la garita tomando agua. Cuando entra el vehículo mi capitán me modula a mí: ‘Pendiente ahí que va una camioneta gris que se va dirigiendo hacia donde usted. ¡Requísela, párela!’”.

Pero el conductor del vehículo cargado de explosivos al percatarse de que el auxiliar le hizo un llamado, tomó otro camino y condujo a otra garita custodiada por otro auxiliar, indicó el noticiero.

“Yo salgo de la garita y veo hacia el comedor, cuando ¡pam!”, cuenta Suache, que además dice que la onda explosiva lo lanzó contra una tabla y quedó inconsciente por unos minutos. Luego, despertó y “estaba en el piso encima de una camilla”, agregó en su relato al medio.

Después del atentado terrorista, el auxiliar recuerda que el panorama era desolador dentro de la institución:

“Yo vi todo. El sonido, la nube negra, negra, negra tapando el cielo. Con ese susto como ¿qué pasó? O sea, el shock. Yo no me las creía. Gente entrando, gente llorando. Yo me senté porque estaba impresionado, llorando también […]. Las sirenas se escuchaban desde la Autopista Sur, se escuchaban las ambulancias: ‘¡Rápido, rápido!’”.