La grabación la difundió una joven en su perfil, el viernes, y García cuenta que aunque está bien de salud, de todas formas le duele la situación porque le dañaron su camión para robarse la carga de pescado que transportaba, en una vía en Cartagena.

“Lo que menos pensé era que la gente nos iba a dañar el carro así, y pensé hasta que me iban a ayudar. Con unos machetes me acabaron el carro, me quitaron el sustento de mis hijas. Me dejaron con una mano adelante y la otra atrás”, comentó el conductor.