El demandante expuso que el todavía representante a la Cámara por el Atlántico de la Farc no asistió a seis sesiones plenarias sin presentar ninguna excusa para justificar su ausencia en el Congreso.

Ese es motivo suficiente para pedir la muerte política de ‘Santrich’, pues las faltas se dieron en una misma legislatura.

La demanda, citada por RCN Radio, establece que ‘Santrich’ incurrió “en la prohibición contenida en el artículo 1836.2 de la Constitución (sic)”.

Pero eso no fue suficiente para el alto tribunal, que considera que “(…) no explica debidamente la configuración de la causal de pérdida de investidura que se invoca, pues no especifica de manera clara y concreta las reuniones plenarias inasistidas por el congresista demandado en las que se votaron proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura”.

Es decir, que hasta que el demandante no corrija esos aspectos, el Consejo de Estado no estudiará la demanda. El alto tribunal esperará el nuevo documento para evaluar si lo selecciona para estudio.

La emisora señaló que los magistrados estudian dos demandas de pérdidas de investidura, cuyos autores son la Procuraduría y la mesa directiva de la Cámara, pero no precisó cuál fue rechazada y cuál ha sido la suerte de la otra.