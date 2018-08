La directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco, fue una de las primeras en darle la enhorabuena al ‘youtuber de 40’ por el video, que llegó a ser la tercera tendencia del mundo en Twitter.

La presentadora de televisión Vanessa de la Torre también aprobó la producción de Samper:

¿Ya vieron #HolaSoyJuanMa ? Me he reído… gracias @DanielSamperO

Hasta el hijo del presidente, Martín Santos, bromeó al respecto:

Incluso la senadora Angélica Lozano disfrutó el “video de despedida” de Santos.

👏👏👏👏👏 Increíble @DanielSamperO que hayas logrado video de despedida de #HolaSoyJuanma Desconfío de los poderosos que no se ríen de sí mismos.

El artículo continúa abajo

Como ellos, miles de internautas destacaron la publicación, considerando en muchos casos que esta faceta del mandatario lo humaniza, lo acerca más al pueblo, o que “la historia le va a dar su lugar”.

…Y entonces, Uribe me dijo que él era inocente de todo lo que lo acusan. #HolaSoyJuanMa pic.twitter.com/hzG6CzqWA8

No se ustedes pero ver a @JuanManSantos con @DanielSamperO, me llena de emoción y respeto, bien decía Eduardo Galeano "nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo".#HolaSoyJuanMa

— Juan Esteban Roa (@juanesroa1) August 2, 2018