Nicolás Petro Burgos tendrá que enfrentarse a un juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación, luego presentar el escrito de acusación este lunes, 25 de septiembre.

La noticia es una sorpresa ya que, desde el inicio del proceso, Petro Burgos se había mostrado dispuesto a colaborar con las autoridades, tanto así que la Fiscalía le ofreció un preacuerdo con el que podría recibir rebajas de penas y otros beneficios jurídicos a cambio de dar información sobre otras personas implicadas en el hecho de corrupción.

Sin embargo, fue el mismo ente acusador el que afirmó que el exdiputado se había negado a colaborar y no había dado ninguna clase de datos adicionales ni pruebas contra otros involucrados, por lo que se tomó la decisión de comenzar un juicio en un juzgado de Barranquilla.

Y es que Nicolás había reconocido que sí recibió millonarias sumas de dinero de manera irregular por parte de exnarcotraficantes que iban, presuntamente, dirigidas a la campaña a la presidencia de su padre, Gustavo Petro.

Por esta razón, se designó al juez del Circuito Penal Especializado de Barranquilla, Hugo Junior Carbonó Ariza para que se encargue de analizar y sopesar las pruebas en contra del político.

El exdiputado reaccionó a este anuncio a través de su cuenta de X (antiguo Twitter), en el que afirmaba que esto era una estrategia de la Fiscalía para convertirlo en un arma contra su padre.

“Hoy inicia la lucha de mi vida, sabia que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”, trinó el lunes Nicolás Petro a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter.