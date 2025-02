El pasado 29 de diciembre en el municipio de Aguachica, Cesar, se vivió un suceso devastador que conmovió a toda la comunidad local. Una masacre en un restaurante acabó con la vida de cuatro miembros de la familia Lora Rincón, incluyendo a Marlon Yamith Lora, un pastor evangélico, su esposa Yurlay Rincón, y sus dos hijos, Ángela Natalia y Santiago.

Rumores y teorías diferentes han surgido en torno a este doloroso incidente. Una de las teorías que ha circulado indica que el ataque podría haber sido un error de identificación. Sin embargo, otra línea de investigación sugiere que Zaida Andrea Sánchez Polanco, más conocida por su alias ‘la Diabla’ y quien fue asesinada en un evento separado en Medellín el pasado 22 de enero, podría estar detrás de esta atrocidad.

Esta mujer se encontraba en el mismo restaurante el día del incidente, y el reconocido periodista Jacobo Solano planteó en su cuenta de X que ella podría haber estado implicada en la planificación del ataque contra el pastor Lora y su familia.

Según el comunicador, ‘la Diabla’ habría tendido una emboscada al pastor, motivada por conexiones previas entre Lora y Álex González, alias ‘el Calvo’. González, asesinado días antes en El Banco, Magdalena, mantenía una relación sentimental con Sánchez Polanco y era un amigo cercano de Lora.

Cómo era la relación del pastor Lora y alias ‘el Calvo’

El periodista Solano también comentó sobre la complicada red de relaciones y desconfianzas que envolvían a estos individuos: “El pastor había ganado la confianza de ‘El Calvo’, quien a su vez era benefactor de la iglesia y buscaba consejo espiritual del pastor”. Además, mencionó que existen rumores no confirmados de que el pastor se vio envuelto en actividades que no correspondían con su papel comunitario, incluyendo lujos que no eran coherentes con su ingreso declarado.

Contrario a los rumores que circulan, una feligrés de la iglesia que el pastor lideraba ha salido a desmentir estas afirmaciones. En un video en sus redes sociales compartió detalles sobre la reapertura de la iglesia, cómo luce ahora y dio detalles de la vida humilde y dedicada al servicio del pastor Lora y su familia.

“El pastor Marlon era un hombre ejemplar, entregado al servicio del señor y al rescate de almas perdidas, y no es cierto que llevaba un estilo de vida lleno de lujos como se ha mencionado. Hombres y mujeres con una pasión por servir, no importando tu condición social, no importando qué era su pecado o qué tan grande era su secreto”, señaló.

