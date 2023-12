La mujer fue encontrada sin vida y con signos de violencia en un barranco de casi 200 metros, en el sector conocido como La Venada baja, en la vía que conecta a Génova con el corregimiento de Barragán, Quindío, allí fue encontrada completamente desnuda y a gran profundidad, lo que complicó las labores de rescate del cuerpo el mencionado día sobre las 11 a. m.

Nueva Crónica Quindío pudo establecer contacto con 2 de las hijas Castañeda Jaramillo, una de ellas es Alejandra Gutiérrez Castañeda, quien relató que su madre no se cayó al precipicio, sino que sospecha de que su madre fue víctima de un homicidio al interior de su casa y posteriormente su cuerpo fue arrastrado hasta el lugar donde fue hallado.

"Mi mamá vivía con un señor que era el esposo, con su compañero sentimental, esa noche de martes, el 28 de noviembre, luego de preguntar a los vecinos del sector, me contaron que escucharon una pelea entre mi mamá y la pareja sentimental, pero ellos vivían discutiendo y peleando mucho", contó Gutiérrez Castañeda.

Al interior de la vivienda donde convivía Alba Rosa Castañeda con su pareja, se hallaron rastros de sangre y huellas que mostrarían que la víctima antes de morir tocó los objetos de su casa con las manos y allí quedaron manchas de sangre. “El rastro que encontramos donde supuestamente ella se tiró no concuerda, porque lo que hallamos fue marcas como si la hubieran arrastrado. Se notó que a ella la arrastraron de ahí para abajo”, expresó Gutiérrez Castañeda.

“De la pareja de mi mamá no sabemos nada, porque se supone que él siendo la pareja si veo que mi esposa se desapareció pues me pongo a buscarla o a contarle a las hijas, pero no, él cogió sus cosas y se fue para donde la mamá en Armenia. No vivo aquí en el Quindío, pero sí sé que apenas nos enteramos de su desaparición mis hermanas se pusieron a buscarla por el pueblo, por todo lado y no la encontraban”, relató la hija de la víctima. Alba Rosa había iniciado una relación sentimental hace aproximadamente dos años.

Por otro lado, Diana Marcela Gutiérrez Castañeda, otra hija de la víctima, contó que aunque la muerte de su madre aún sigue en investigación tienen la sospecha de que su madre fue asesinada.

“Sospechamos del compañero sentimental de mi mamá porque ellos mantenían de pelea en pelea, cuando menos lo esperaba mi mamá aparecía en la casa toda alterada, sospechamos de él porque fue el último que la vio con vida ese día martes a las 8 p. m. cuando la escucharon los testigos por última vez”.

La noche en que desapareció Alba Rosa estaban discutiendo. Al frente de la casa se encontraron restos de sangre que, se presume, pertenecían a Castañeda Jaramillo. “Nosotros la encontramos a ella toda desnuda y golpeada en la cabeza y en el resto de cuerpo. En la mañana del miércoles 29 de noviembre, el señor salió de la casa con todas sus pertenencias. Mi relación con él era normal, no le decía nada porque no me quería meter en la relación de él con mi mamá”, expresó Diana Marcela.

Castañeda Jaramillo era una mujer trabajadora y dedicada al cuidado de su hogar, además, en ocasiones trabajaba en fincas aledañas con su esposo, a quien conoció justamente desempeñando las labores del campo años atrás cuando se dedicaban a recoger café. 'La Francia' era el sector cercano a la vivienda de Alba Rosa Castañeda Jaramillo. "El jueves 30 de noviembre cuando encontramos a mi mamá, el levantamiento fue difícil porque era una zona con complicaciones en el acceso, ese día el esposo de mi mamá estuvo ahí, pero vino porque mi hermana lo llamó y ese día incluso no quería pasar al celular, la mamá de él nos había negado que él estaba ahí con ella y fue después que quiso pasar al celular", relató Diana Gutiérrez.

El motivo que dio el hombre a las hijas de Alba Rosa cuando ellas le cuestionaron su ausencia y falta de disposición al buscar a su esposa, es que se había marchado de la residencia porque Alba Rosa lo había agredido, sin embargo, aseguró que ella había quedado en la vivienda. "Él también nos dijo que esa noche de martes en la discusión se había ido para donde una tía y allí amaneció, pero los vecinos del sector nos dicen que él se fue esa noche, pero volvió a bajar y, al ver que mi mamá seguía alterada, volvió a irse de la casa y bajó fue al día siguiente, el miércoles que fue por sus cosas. Lo que no entiendo es si esa pelea que ellos tuvieron fue el martes en la noche, cómo volvió el miércoles en la mañana sin más a sacar su ropa y sus cosas a decirnos que mi mamá había quedado ahí en la casa", narró Diana Gutiérrez.

La mujer que referenció como “tía” Diana Marcela, le dijo que su mamá estaba el miércoles en la casa y que estaba durmiendo en la mañana, sin embargo, para el miércoles ya las hijas de Alba Rosa la estaban buscando por cada lugar con la esperanza de encontrarla sana y salva.

Finalmente, la familia de Alba Rosa está a la espera de la investigación por parte de la Fiscalía y del examen de necropsia al cadáver que entregarán las autoridades forenses, quienes determinarán realmente la causa de muerte de Castañeda Jaramillo.

“El esposo de mi mamá apareció el jueves en la mañana que la encontramos y mi hermana, que fue la que habló con él, lo notó nervioso e incluso cuando hablaron por teléfono lo escuchó nervioso y se enredaba para hablar. Nos parece muy raro que mi mamá haya desaparecido el martes y él haya regresado a la casa a sacar sus cosas, además, ese jueves él no hizo mayor cosa para ayudarla a buscar, sino que se quedó arriba en la casa y lo único que decía en medio de sus nervios era, ‘yo no lo maté, yo no la maté’ en repetidas veces”, puntualizó la hija de la víctima.

