Continúan las reacciones de diversos sectores políticos a la aprobación de la iniciativa del Gobierno Petro, la cual levanta opiniones en contra porque no se debatió el contenido en su paso por la Cámara de Representantes.

En este sentido, el partido Centro Democrático anunció que tomará acciones contra la reforma e insiste en que es un atentado contra el ahorro pensional.

“Vamos a presentar demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Hasta el último minuto vamos a defender los recursos de las pensiones de los colombianos”, aseguró el representante Juan Espinal.

Asimismo, Paola Holguín reafirmó lo dicho por su compañero de bancada indicando que el documento tiene varios asuntos debatibles.

“Lo que procede es solicitar a la Corte que tumbe la reforma. Una reforma que además tiene temas muy complejos de fondo como equiparar un subsidio con la pensión”, indicó Holguín.

Son varios los políticos que se pronunciaron sobre la posibilidad de que el proyecto de ley no sea viable constitucionalmente. Unos de ellos es Juan Manuel Galán, hermano del actual alcalde de Bogotá.

“Acaban de sepultar constitucionalmente la reforma pensional en la Cámara de Representantes. Dos causales: no debatir el texto en su integridad. No someter a consideración de la plenaria la suficiente ilustración. Hay amplia jurisprudencia en la materia”, escribió el excandidato presidencial en su cuenta de X.

Por su parte, Miguel Polo Polo, quien había sacado pecho de la jornada del 11 de junio donde se rompió el quórum, también destacó los “vicios de trámite” y la falta de estudios del proyecto de ley.

Perdimos una batalla pero no la guerra, nos vamos a la corte constitucional a demandar esta reforma llena de vicios de trámites, de inconsistencias y que no tiene estudios ni avales. No la tendrán fácil. La pelea es peleando

