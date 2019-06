De acuerdo con el medio, fue Gabriel Gilinski, empresario que acaba de comprar la mitad de Semana, el “actor clave” para que Coronell recuperara su espacio de opinión que el fundador de la revista, Felipe López, le quitó por los cuestionamientos que el periodista le hizo al medio, por no publicar la investigación de la directriz del Ejército que abriría la puerta al regreso de los ‘falsos positivos’, y que sí difundió el diario estadounidense The New York Times.

Desde que López tomó esa decisión, dice el portal, Gilinski quiso buscar un acuerdo, que finalmente, logró el director del medio, Alejandro Santos, y la presidenta del mismo, María López, hija del fundador.

Y es que la familia Gilinski, una de las cuatro más ricas de Colombia, según La Silla Vacía, acababa de invertir una gran cantidad de dólares a Semana, y se encontró con que Coronell, una de las principales razones por las que las personas pagan por consumir los contenidos de la revista, había salido.

Incluso, muchos suscriptores anunciaron que iban a dejar de pagar la mensualidad al medio, y dejaron de seguir a la revista en Twitter.

En un momento se había especulado con que Gilinski habría tenido que ver con la decisión de López de cancelar la columna de Coronell, dijo el portal, pues, supuestamente, Gilinski intentaba simpatizarle al Gobierno. No obstante, las fuentes de La Silla Vacía negaron esa información.

El periodista, por su parte, no nombró a Gabriel Gilinski en los detalles que dio en Caracol Radio sobre su conciliación con el director de la revista. Sin embargo, sí dejó entrever que López también estuvo de acuerdo.

Así entonces, la revista Semana volverá a publicar las columnas de Coronell desde este domingo.