Un mes va a cumplir Javier Fragoso sin recibir el medicamento completo para poder tratar la enfermedad de diabetes que sufre desde hace varios años. De seis pastillas diarias que debe ingerir para mantener su calidad de vida solo tiene la posibilidad de tener dos. Lo anterior se debe a que desde el pasado 26 de abril está esperando respuesta por parte de la EPS Coosalud, a la cual está afiliado.

Este paciente relató que es un ‘juego’ por parte de EPS para que le completen los medicamentos. Uno de los fármacos que debe ingerir es a la hora del almuerzo y así evitar que los niveles de glicemia en la sangre se vean alterados.

“Cada mes que voy al especialista y me receta los medicamentos, me dirijo a la droguería con la que tiene contrato Coosalud y me dicen que no hay disponibilidad. Me dirijo a la EPS y me generan un pendiente, pero todo queda ahí, me dicen que me enviarán las medicinas a la casa, pero me he quedado esperando”, explicó Fragoso.

Añadió que en diferentes oportunidades lo han llamado de la droguería y EPS a solicitarle documentación y las fórmulas médicas y aun así no se los entregan.

“He expuesto esta problemática ante la Superintendencia Nacional de Salud y lo que me dicen es que le harán seguimiento a la EPS y mientras sigo esperando los medicamentos con la preocupación que mi salud no se deteriore”, dijo Javier Fragoso.

Otra de las quejas encontradas fue la del ciudadano Martín Avendaño, quien llevó a su nieto de tres años a cita médica por presentar un cuadro gripal. Le recetaron acetaminofén, clorfeniramina y vitamina c, y no pudo obtenerlas porque la EPS le comunicó que no había disponibilidad.

“Coosalud juega con la salud de las personas, no me entregaron los medicamentos, me dijeron que esperara que ellos me llamarían, mientras tanto el niño sigue presentando síntomas. Se supone que tenemos un seguro médico que es subsidiado por el Estado, pero no tenemos una buena atención en salud, no sabemos qué hacen con los recursos”, puntualizó Martín Avendaño.

Al consultar a Coosalud, sobre esta problemática en Valledupar, voceros reconocieron que sí han recibido diferentes quejas y que este viernes tuvieron una reunión con el gerente para buscar una solución.