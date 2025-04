Uno de los casos que tiene a los colombianos con mayor preocupación, por la manera en la que se dio, es el de la estudiante de medicina que pareció esfumarse de una playa cercana al casco histórico, mientras observaba el mar de manera reflexiva.

(Vea también: Apareció hombre que grabó a Tatiana Hernández: “Posiblemente la puedan encontrar”)

Desde Cartagena, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se pronunció sobre el caso de la joven bogotana Tatiana Hernández, desaparecida desde hace dos semanas en esa ciudad. Según declaraciones recogidas por Caracol Radio, la funcionaria mencionó que la Fiscalía está enfocada en revisar el celular y el computador de la estudiante, en busca de información que permita entender qué ocurrió con ella.

De acuerdo con lo aportado por la ministra Buitrago, se han adelantado avances importantes en la investigación, aunque aclaró que este es un tema de competencia directa de la Fiscalía. En ese sentido, explicó que tanto el gobierno local como el Nacional han estado atentos al desarrollo del caso, y se espera que el análisis de los dispositivos tecnológicos de Tatiana aporte datos valiosos.

“Se ha avanzado bastante, según se sabe… se están haciendo verificaciones de los equipos celulares y del equipo de computación de la médica en ruralidad”, expresó la ministra en sus declaraciones. Añadió que la Fiscalía ha trabajado con rapidez para recopilar toda la información posible.

Aunque todavía no hay una versión concluyente sobre la desaparición de Tatiana Hernández, Buitrago recalcó que el caso se investiga bajo la figura de “desaparición”. En ese sentido, la ministra reconoció que hay diversas versiones sobre su paradero, pero ninguna ha podido confirmarse plenamente. “En este contexto hay una desaparición”, reiteró.

También se refirió a la hipótesis de un posible secuestro, y advirtió que no puede confirmarse esa teoría sin pruebas contundentes y dijo: “Mientras no haya un elemento… no se puede especular nada más hasta tanto no se tenga un elemento que permita variar la situación”.

“Realmente, mientras no haya un elemento y eso le compete a la Fiscalía sobre ese hecho, tendría que verificarse esos aspectos y digamos que la forma como se empiezan a unir las piezas, pues aparecen incluso por una foto casual que toma una persona desde la vía y ella estaba en el malecón. Sobre esos elementos hay que unir todas esas piezas, no se puede especular nada más hasta tanto no se tenga un elemento que permita variar la situación en particular”, dijo la ministra.

En medio de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía, se contemplan diferentes escenarios, como la posibilidad de que Tatiana haya caído al mar accidentalmente o que lo hiciera por decisión propia. No obstante, su familia rechaza rotundamente esa última teoría.

En declaraciones a La Red Viral, la mamá de la joven bogotana expresó de manera certera: “Tatiana nunca cometería un error de esos. Es una persona que hablaría con su familia, ellos son sus confidentes”. Estas palabras reafirman el dolor y la incertidumbre de los seres queridos de la joven, que siguen esperando respuestas sobre el hecho.

Por ahora, un video tomado por un turista que pasaba por la playa de manera coincidencial es la mayor prueba que tienen las autoridades sobre el hecho, pese a que las cámaras de seguridad ubicadas en el sector todavía no permiten armar un diagrama sobre cómo desapareció la estudiante de medicina y si dos hombres que se acercaron a ella podrían ser responsables de su desaparición.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.