A propósito del Día de los Santos Inocentes, que se celebra cada 28 de diciembre, los vallenatos recuerdan cuáles fueron las bromas o inocentadas que marcaron parte de su infancia y adolescencia.

Wilfrido Castro, residente de Valledupar, recordó un episodio de su juventud en la cual fue víctima de una broma ‘insólita’.

“Para la época de graduación me llevé los zapatos guardados en un bolso porque teníamos una presentación antes del acto de grado y cuando llegó la hora de cambiarme para la ceremonia no encontré mis zapatos; fue una maldad, algo muy fuerte que inclusive me hizo llorar”, contó Castro.