La polémica empezó cuando Gustavo Petro empezó a chicanear en su cuenta de Twitter indicando que le había ido muy bien en las pruebas del Icfes, pues el periodista Diego Santos había preguntado “si Petro habrá pasado las pruebas del Icfes”.

(Vea también: Nuevo error de Petro: sistema de salud colombiano no es el número 74 del mundo, como dijo)

Ante el interrogante, el gobernante se quitó toda modestia de encima y apuntó que no recordaba lo destacado que había sido su desempeño en el examen.

“En 1976 hice el Icfes, creo que saqué 585 sobre 640 puntos, no estoy seguro. Averigua y me cuentas”, respondió el mandatario.

En 1976 hice el Icfes, creo que saqué 585 sobre 640 puntos, no estoy seguro. Averigua y me cuentas. https://t.co/XR4VG0D1fR — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 3, 2023

Fue así como hubo quienes se dieron a la tarea de averiguar el verdadero puntaje del presidente y se dieron cuenta que lo que había dicho estaba bastante lejos de la realidad.

Uno de los que reaccionó el contra del jefe de Estado fue el partido de oposición Cambio Radical, que publicó la verdadera calificación del gobernante: 396 sobre 640, lo que quiere decir que estuvo apenas encima del umbral para aprobar, ya que el promedio de la época era de 400, según aclaró el propio Icfes.

En ese sentido, hubo despachada del partido junto a la publicación de la nota: “Señor Gustavo Petro, es deber suyo ser riguroso con la información que proporciona, tanto en lo nacional como en lo personal”.

Pero eso no fue todo, ya que le recordaron al mandatario que está no es la primera vez que suministra datos erróneos, pues ya lo había hecho ubicando mal a Colombia en el escalafón internacional de los sistemas de salud más eficientes del mundo, donde puso al país bien atrás, cuando no era así.

“Si le miente al país sobre su puntaje en el Icfes, ¿qué tranquilidad nos brinda cuando publica información imprecisa del ‘ranking’ de salud de Colombia?”.

