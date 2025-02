Después de superar su primera década de existencia, Pulzo.com sigue consolidándose como el medio nativo digital más importante de Colombia. Así lo demuestran las mediciones de la empresa comScore, que monitorea el comportamiento de las audiencias de los más importantes medios de comunicación en el país en internet.

En el global del año pasado, Pulzo.com se situó en la tercera posición en cuanto a promedio de visitas por usuario (4,646), solo por detrás de eltiempo.com (4,93) e infobae.com (4,697). Según comScore, una visita es una sesión en la que un usuario accede al contenido de una entidad web, con un intervalo de al menos 30 minutos entre accesos consecutivos. Esto significa que, si un usuario interactúa con el sitio, se retira y luego regresa después de más de 30 minutos, se contabiliza como una nueva visita. Indicaría la frecuencia de retorno y lealtad con el sitio de un usuario.

Pero también ha advertido que, si bien cada una de las métricas de visitas ofrece una medida de frecuencia diferente, la que tiene que ver con el promedio de visitas por usuario es la más ilustrativa de las visitas recurrentes por individuo único durante el transcurso de un mes. Si se utiliza en conjunto con la métrica de visitantes únicos, esta medida puede ayudar a brindar una visión más integral del rendimiento de un sitio.

Pulzo.com, el tercer medio con más ‘engagement’ de Colombia

Hay, además, otro dato que refleja la penetración de Pulzo.com entre las audiencias colombianas el año pasado. Se trata del denominado ‘engagement’, definido por comScore de la siguiente manera: si un usuario visita más de una página o permanece un mayor tiempo consumiendo el contenido es un indicador de que al usuario le agrada lo que está leyendo o viendo.

En este indicador, Pulzo.com también ocupó en diciembre pasado el tercer lugar (5,849) detrás de eltiempo.com (7,176) e infobae.com (6,6605). Esto no solo significa que llegamos a millones de personas, sino que logramos que regresen una y otra vez por nuestro contenido, aunque no se trata solo de cantidad, sino calidad. Quienes nos leen no solo nos visitan, sino que pasan más tiempo el Pulzo.com y navegan más páginas. En pocas palabras, nuestro contenido engancha, informa y es relevante.

Ivan Marchant, de comScore Latinoamérica, explica la importancia del ‘engagement’ así: “En comScore nos conocen generalmente por nuestros ‘rankings’ de audiencia. Sin embargo, hay indicadores adicionales dentro de nuestras mediciones que nos pueden dar una vista sobre cómo el visitante valora el contenido. Por ejemplo, el tiempo que un usuario permanece en el sitio o el número de páginas vistas que recorre el mismo usuario en una sesión indica que el contenido ha sido relevante y que ha quedado enganchado con algún contenido adicional que lo lleva a navegar por el sitio”.

Pero, ¿por qué los lectores de Pulzo.com se quedan ‘enganchados’? Varias circunstancias responden a esta pregunta, y van desde el diseño, la usabilidad y la amigabilidad del sitio hasta la calidad de sus contenidos, algo que ha reconocido, por ejemplo, en dos ocasiones, el Instituto Reuters de la prestigiosa universidad de Oxford.

Hace un año, el Instituto Reuters, por segunda vez consecutiva, en su análisis por país y mercado, en el capítulo de las Américas, situó al Pulzo.com en el tercer lugar del top de marcas en línea que son visitadas más de tres días por semana en Colombia. Con base en ese criterio, confeccionó un listado de la siguiente manera: en primer lugar, El Tiempo, seguido de Noticias Caracol y de Pulzo. Después de estos tres primeros medios de comunicación quedaron Semana, El Espectador, Las 2 Orillas, Noticias RCN, Caracol Radio, Noticias Uno, Blu Radio, La FM y RCN Radio.

El reconocimiento que hace comScore del comportamiento de Pulzo.com en cuanto a visitas y ‘engagement’ refleja el trabajo de todo un equipo comprometido con contar historias que conectan y generan impacto.

* Pulzo.com se escribe con Z

