En la tarde de este martes se presentaron nuevos choques entre la fuerza pública y algunos manifestantes en las instalaciones de la universidad pública en la sede de la calle 72 con carrera once.

Videos compartidos en redes sociales dejaron ver que se presenta un bloqueo en la calzada de la carrera once en sentido norte-sur por lo que la movilidad está complicada en ese punto.

— W Radio Colombia (@WRadioColombia) May 23, 2023

Personas se lanzaron a la vía para impedir el paso de vehículos, por lo que miembros de la Policía y el Esmad hicieron presencia para controlar el orden.

El excandidato presidencial Enrique Gómez compartió un video en sus redes en el que criticó la situación y se mostró afectado por los gases lacrimógenos.

“Estamos al lado de la Universidad Pedagógica. Es una tristeza. Acá operan ollas de microtráfico y buscan generar disturbios. No hay derecho a que se siga afectando la propiedad. Esta educación pública avergüenza la educación en Colombia. Dicen que la ley no puede entrar y no es así. Esto tiene que cambiar”, dijo el político.