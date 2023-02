El traslado de muchas personas que van de norte a sur por esa vía se volvió mucho más caótico de lo normal este martes, pues casi 50 personas, muchos de ellos de la tercera edad, madrugaron a protestar.

Los bloqueos a la movilidad por la carrera Séptima no eran constantes, pero las personas sí paraban los vehículos por unos cinco minutos para hacerse sentir en la vía.

Su protesta era clara: no están de acuerdo con el corredor verde que quiere construir la Alcaldía y del que ya se han conocido planos.

En City TV, una de las personas que se manifestaba dijo que salían a protestar porque “el corredor verde es una gran mentira. Nosotros venimos a proteger la Séptima porque ese proyecto va a generar un caos de movilidad para las personas que viven en el oriente. Se va a colapsar el carril de norte a sur, que va a ser inexistente”.

#ArribaBogotá 🚍🚧 | La comunidad de Chapinero se opone a la realización del corredor verde en la Carrera Séptima, aseguran que esto colapsaría la movilidad por este corredor vial.@romerocamilo03@citytv pic.twitter.com/VfrvDvyXws — Arriba Bogotá Citytv (@ArribaBogota) February 21, 2023

Las personas que han salido a manifestarse lo hicieron con pancartas, pendones y pitos. Al interrumpir el tráfico se han hecho sentir. Así se les ve en la vía:

#AEstaHora: Nuestros guardianes del #GAEPVD dialogan con un grupo de ciudadanos que se manifiestan en contra del proyecto Corredor Verde Carrera Séptima. Se ubican en la carrera 7 con calle 94 a la altura del Museo el Chicó.#GuardianesDeTusDerechos pic.twitter.com/JndmHngeYE — Personería de Bogotá (@personeriabta) February 21, 2023

¡Defendamos la séptima! La alcaldesa prometió un supuesto corredor "verde" por la carrera séptima, sin embargo lo que proyecta es un @TransMilenio verde para seguir amarrando a Bogotá a los buses concesionados. pic.twitter.com/3MThWi9IAa — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) February 21, 2023

Trancón en Bogotá hoy por protestas en la carrera Séptima

Aunque no sean miles de personas bloqueando la vía, su manifestación sí ha tenido efectos inmediatos. Los carros no pueden pasar y el trancón está llegando de la calle 93 hasta la calle 100. Por lo general, en ese punto de la capital no hay mucho trancón.

Esto también afecta a las motos porque ni ellas pueden pasar. Lo que muchos conductores han hecho es bajarse de sus vehículos y caminar mientras los empujan.

Según dieron a conocer en W Radio, las personas sí dejan pasar los vehículos, pero se quitan cada cinco minutos, lo que está provocando un gran trancón. Este es un video que lo demuestra: