Exactamente, lo que propone Bolívar, es que los senadores y representantes no tengan un sueldo fijo y se les pague un millón de pesos por comisión y plenaria asistida, como se hace actualmente en el Concejo de Bogotá.

De esta manera, con 8 comisiones y 8 plenarias al mes, el congresista que asista a todas ganaría 16 millones de pesos, la mitad de lo que perciben hoy (32’741.000), así vayan a trabar o no. “Los que a veces van ganarían 8 millones y los vagos ganarían 4. Se combate desigualdad y ausentismo”, dice el senador en su cuenta de Twitter.

Bolívar aseguró, en esa red social, que está trabajando para que esta idea se convierta en un proyecto de ley, que piensa presentar en marzo a sus colegas. “Les contaré quiénes lo apoyan y quiénes no”, añadió a sus seguidores.

Por último, el parlamentario por la coalición Decentes, reclamó que lo más “aberrante” del sueldo de los congresistas es que les pagan 4 meses en los que no trabajan, aproximadamente unos 130 millones por cada uno.

Falta lo más aberrante: nos pagan 4 meses q no trabajamos. (130 millones al año)

Entre el 16 de diciembre y el 16 de Marzo (3 meses)

Entre el 20 de junio y el 20 de julio (1 mes)

¿Si esto no es vandalismo qué lo es?

Esa plata no se la gana un pobre trabajando toda su vida #29N

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 29, 2019