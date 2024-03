Por: El Colombiano

La Secretaría de Educación de Medellín informó que relevó de su puesto a la maestra que en días pasados pinchó en la mano con un lápiz a un alumno de solo 5 años, luego de que este le pegara a una compañerita de su curso.

Los hechos, que han suscitado el repudio público, ocurrieron el 8 de marzo de este año en el colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, del barrio Enciso, en el centro oriente de la ciudad. Luego de eso las reacciones han sido contundentes por parte de la comunidad educativa de la institución. Este lunes hubo un plantón en inmediaciones del centro administrativo La Alpujarra para rechazar la agresión.

“Como producto de la investigación, la secretaría de Educación ha decidido separar del cargo a la docente implicada en esta situación y también ha decidido iniciar proceso disciplinario dado el alcance de esta situación”, expresó el subsecretario, Jorge Ríos Rivera.

Así las cosas, la suspensión de la profesora será mientras avanza la investigación y se definen las circunstancias, pero una de las consecuencias, de ser declarada culpable de una conducta impropia, puede ser una suspensión temporal o hasta la destitución del cargo.

“La secretaría de Educación rechaza contundentemente todo tipo de agresión contra niños, niñas y jóvenes, así como también rechazamos las vía de hecho contra papás, o profesores; en general a la comunidad educativa”, añadió el subsecretario Ríos, quien aclaró que desde el martes de la semana pasada, cuando las autoridades educativas se dieron cuenta del infortunado suceso, activaron acciones de acompañamiento en el Luis Carlos Galán a través del programa de Entornos Protectores.

Anunció además que en el establecimiento educativo en mención no solo le seguirán brindando seguimiento psicológico al alumno agredido sino que impulsarán una campaña de sensibilización sobre el buen trato hacia los niños.

Todo el revuelo en redes sobre el caso del barrio Enciso se desató después de que en redes circulara un video con la imagen de las lesiones ocasionadas en el pequeño estudiante del grado de Transición. Según le relató a EL COLOMBANO la madre del menor, el día del suceso, cuando su abuela lo fue a recoger después de la jornada escolar, el niño le contó que su profesora lo había chuzado en la palma de la mano, quedándole dos pequeñas heridas y una hinchazón en el tejido aledaño.

Ese fin de semana, mientras al niño le lavaron la lesión cutánea ocasionada, se habrían puesto en evidencia los restos de grafito que aún le quedaban incrustados. De ello registraron un video que subieron a la web.

La versión del menor de edad también aparece en un video. “Sofía me rayó. Y después yo la rayé, le saqué punta al lápiz y la aporreé. Y ella le dijo a la profesora: ‘él me rayó’. Y vino la profesora y cogió el lápiz y me hizo así: tin, tin. Y ya, le dije a mi amiguito que me dolió mucho, me salió sangre”, le expresó el niño a sus familiares.

Lo que pasó al lunes siguiente fue que la mamá enojada acudió al colegio y le pegó a la maestra que presumiblemente había sido la agresora.

“Yo no voy a esconder lo que yo hice, yo le di puños a la maestra, pero es que tenía mucha rabia. No voy a excusar lo que hice, pero quiero que todos sepan el porqué”, aceptó.

Después, la situación se agravó porque el colegio citó a una reunión de padres de familia en la que las directivas pidieron respeto para los docentes y rechazaron cualquier agresión contra ellos. Sin embargo, la mujer tomó la palabra a la fuerza y expuso su caso en público. A ello siguió una indignación general.

En otro frente de actuación, la mamá hizo la denuncia ante la Secretaría de Educación Distrital y la Fiscalía General de la Nación.

