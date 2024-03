Por: El Colombiano

Una grave denuncia está haciendo una madre de familia, quien afirmó que su hijo de 5 años fue agredido por una de las docentes de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicada en Enciso, en la comuna 8, Villa Hermosa, de Medellín, situación que ya puso en conocimiento de las autoridades competentes y que generó un plantón a las afueras de la Secretaría de Educación, desde las 10:00 a. m. de este lunes 18 de marzo.

Esta historia comenzó el viernes 8 de marzo, durante las clases del niño, quien cursa el grado Transición. Ese día, cuando la abuela recogió al menor de edad, él le contó que la profesora lo chuzó en la palma de la mano, aseguró Luisa, la mamá, quien afirmó que en ningún momento el personal de la institución les contó sobre el suceso en el aula de clases.

Fue ese fin de semana cuando al niño le tuvieron que sanar dos pequeñas heridas en la palma de la mano. En un video que le hicieron se pueden ver dos puntos y una especie de hinchazón con un leve hematoma mientras que los familiares indican que hasta le quedaron restos del grafito del lápiz con el que la docente lo habría agredido.

La versión del menor de edad también fue registrada en un video. “Sofía me rayó. Y después yo la rayé, le saqué punta al lápiz y la aporreé. Y ella le dijo a la profesora: ‘él me rayó’. Y vino la profesora y cogió el lápiz y me hizo así: tin, tin. Y ya, le dije a mi amiguito que me dolió mucho, me salió sangre”, expresó el niño a sus familiares.

Posteriormente, cuando se retomaron las actividades escolares tras el fin de semana, Luisa fue al colegio y agredió a la docente al no aguantar la indignación que le generó el hecho de presunto maltrato contra su hijo menor de edad. “Yo no voy a esconder lo que yo hice, yo le di puños a la maestra, pero es que tenía mucha rabia. No voy a excusar lo que hice, pero quiero que todos sepan el porqué”, señaló la mamá.

Pero la situación se puso más tensa después de esto. A los padres de familia los citaron a una reunión en el colegio en la que, aseguró Luisa, se concentraron todo el tiempo en pedir respeto hacia los docentes y en rechazar las agresiones en contra de ellos. Pero cuando la mujer contó las razones por las cuales golpeó a la profesora hubo una indignación generalizada a favor de la madre de familia, bajo la premisa de los derechos de los niños y el buen trato que deben recibir en todos los entornos.

Incluso, afirmó Luisa, insinuaron allí en el colegio que los menores de edad entre los 3 y los 5 años suelen decir mentiras y crear fantasías, lo que aumentó mucho más el descontento de las familias. Después, Luisa tuvo una reunión con el rector del colegio, en la que le indicaron que irían al fondo del asunto, para determinar las responsabilidades de la profesora con su actuar.

“Cuando fui a hablar me desconectaron el micrófono. Fue porque los padres de familia se pararon, gritaron y que me tenían que dejar hablar. Medio me dejaron hablar”, relató Luisa indignada, quien agregó que una de las cosas que más le molesta es que hayan insinuado que los niños y niñas a esas edades dicen mentiras. “YO le creo a mi hijo, cómo no le voy a creer a mi hijo”, sostuvo.

La madre de familia puso esta situación en conocimiento de la Secretaría de Educación de Medellín (donde hubo disturbios en la UdeA) y de la Fiscalía General de la Nación, pues considera que esto no se puede quedar como si nada hubiese ocurrido. Dijo que ya no se siente tranquila enviando a su hijo a estudiar al colegio y que espera que a la docente la trasladen o le apliquen una sanción, pues cree que ante la situación en el aula ella debió responder de una forma pedagógica y formativa, no con un acto de violencia. También cree que lo mejor es cambiar a su niño de colegio.

“Nosotros necesitamos maestros que no solo enseñen las materias, sino que también den educación y formación a los niños”, sostuvo la madre de familia, quien es respaldada por otros padres que la acompañaron al plantón esta mañana y que mostraron pancartas en rechazo de lo sucedido.

Este medio intentó contactarse con el colegio, pero las líneas que tienen publicadas en el sitio web parecen fuera de servicio. Asimismo, preguntó el la Secretaría de Educación, pero no ha sido posible recibir una respuesta aún. Luisa aseguró que un funcionario de esa dependencia se comunicó con ella y le indicó que iniciaron un trámite para determinar qué sucedió.

Así espera que ocurra, pues en este momento siente que el colegio quiere mostrarse como que es la víctima en todo esto tras la agresión de Luisa a la profesora, pero cree que por encima de todo están los derechos de los niños y niñas.

