Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

Este lunes el ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló en Blu Radio sobre el proyecto de reforma a la justicia que presentará ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio, y aclaró que todos los rumores sobre una reforma constitucional con el objetivo de buscar la reelección son falsos.

Y es que todo este lío se armó por varios rumores que circularon en los que se pretendía dar a entender que esos retoques que supuestamente quiere hacer el Gobierno a la Constitución eran con el objetivo de modificar un artículo para permitir la reelección presidencial, algo que el ministro aseguró que no era cierto.

(Vea también: Contraloría: 16 EPS no cumplen con requisitos mínimos para operar en el país)

De hecho, el ministro fue enfático en decir que la instrucción del presidente Gustavo Petro, quien pidió que se elija fiscal esta semana, era buscar la reforma sin tocar la Constitución.

“La instrucción que yo recibí del presidente es buscar la mejor reforma a la justicia sin tocar la Constitución. Pero una vez que hemos convocado esta comisión de personas muy notables y muy expertas, varios de ellos han hablado de la conveniencia de introducir algunos pequeños retoques a la Constitución”, expresó.

Además, afirmó que el Gobierno lo único que ha dicho que podría ameritar un cambio en la Constitución es lo referente al ajuste de la Procuraduría General de la Nación a las sentencias de la Corte Interamericana, punto en el cual, según él, hay opiniones divididas.

(Lea también: Precio del dólar hoy, lunes 19 de febrero de 2024: el dólar se cotiza a la baja)

“Consideramos que lo mejor sería retocar la Constitución, que eso sí es el artículo de las funciones de la Procuraduría, agregarle ese asunto. Pero de ahí en adelante no, las prioridades de la justicia, criterio de este Gobierno, son que haya justicia más pronta, más efectiva, menos impunidad, más cercanía a la ciudadanía”, dijo.

Por otro lado, el ministro, quien se molestó con Ecuador por los presos, se refirió al tema que estuvo en boca de la ciudadanía durante el fin de semana, la reelección presidencial, pues varios sectores de oposición afirmaron que los retoques a la Constitución se asimilaban a un cambio de artículos sobre reelección presidencial.

“Veo la oposición tan desubicada que se inventan una cosa que no existe para criticar el invento que ellos mismos hicieron. O sea, no, no está en la agenda nada relacionado con la reelección presidencial. Nada, eso no se va“, confirmó.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.