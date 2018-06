Según Giraldo, en entrevista con Caracol Radio, el presupuesto de Soacha es de 300.000 millones de pesos para atender las necesidades básicas de un millón de habitantes, de los que el 80 % pertenecen al estrato 2.

Lo anterior, de acuerdo con el funcionario, implica que sea imposible instalar los alimentadores en el municipio para los pasajeros de sistema masivo, como lo ordenó un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

“Es inviable por las necesidades que tiene el municipio. Sería sacar recursos de educación, de salud y de todo lo que tenemos que atender. Recordemos que en Soacha son inmensas las necesidades de un millón de habitantes para asumir algo así”, expresó Giraldo en la emisora.

Desde el 2013 cuando entró en funcionamiento el sistema se preveía que solo tuvieran una demanda de unos 45.000 usuarios al día. Sin embargo, en la actualidad, Soacha moviliza unos 240.000 pasajeros y, de esa cifra, cerca de 100.000 ciudadanos se transportan a diario en Transmilenio, confirmó el funcionario.

Eso provocó que el sistema de transporte en el municipio colapsara, y que ahora los miles usuarios se vean afectados por la falta de alimentadores, pues muchos deben pagar 8.600 pesos en pasajes diarios para poder llegar a sus destinos (2.000 pesos en transporte informal, por trayecto, para llegar a las estaciones de Soacha además de los 2.300 del pasaje en el sistema masivo), según contó un ciudadano a Pulzo.

Sobre esa preocupación de los usuarios, que ya no es responsabilidad de Transmilenio sino de la Administración municipal, según el Tribunal, Giraldo argumentó en el medio que no cuentan con los recursos porque ellos no cobran los pasajes que pagan los habitantes:

“Primero nosotros no manejamos el recaudo y la tarifa de alimentación es un componente del recaudo; es decir, de los 2.300 pesos que hoy vale una validación en el sistema, el 20 % corresponde al sistema de alimentación. Pero si nosotros lo manejáramos tendríamos de dónde pagarlo”.

En su momento, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa señaló que los capitalinos con “viajes cortos en Bogotá pagan la misma tarifa y subsidian los viajes más largos de Soacha”.

Entre tanto, el municipio examinará los alcances del fallo y buscará una solución para esta problemática que debe ser asumida por su administración.