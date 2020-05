Barros, en entrevista con Blu Radio, fue enfática para responder a las declaraciones criminales, machistas y de presunta explotación sexual de Fabio Zuleta.

La mujer, identificada por la emisora como princesa wayuu, dijo que la mujer de dicha comunidad “tiene valor, pero no tiene precio. La mujer wayuu no se vende”.

Visiblemente molesta por los comentarios de Zuleta, Barros negó en ese medio que esté permitido que las mujeres wayuu sean compradas “como simples objetos que no tienen un valor”.

Y es que Barros destacó que existe una enorme diferencia entre la dote y la compra y venta de mujeres, sobre todo cuando se trató como una burla en el tristemente célebre video de Zuleta.

Barros resaltó el papel de la mujer en su etnia y manifestó que “es la que la portadora de todos los valores y costumbres”.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) se sumó a la indignación expresada por Barros. En su Twitter oficial, manifestó que “las mujeres indígenas no son chinitas, no son mercancía ni cosas que se venden o se comercializan al antojo”.

También pidió que se investigue a Roberto Barroso, quien en la entrevista se hace pasar por palabrero Wayuu, pues niegan que sea indígena.

Las Mujeres Indígenas no son chinitas, no son mercancía, no son cosas que se venden o se comercializan al antojo. Son lideresas, son las encargadas de transmitir los saberes propios de los Pueblos, ¡Son las cuidadoras de nuestra pervivencia! #LaMujerWayuuNoSeVende. @luiskankui.

— Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC (@ONIC_Colombia) May 25, 2020