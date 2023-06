Jonathan Said Gómez Polo, recordado por ser señalado de abuso a raíz de un diario en el que la víctima lo describía, deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario a la espera de afrontar un juicio en Valledupar.

Así lo decidió el Juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías luego de negar en contra de Jonathan Said Gómez una sustitución de medida de aseguramiento intramural en una audiencia celebrada la mañana del miércoles.

La petición la había presentado la defensa del procesado bajo el argumento de que Jonathan Said Gómez estaba muy enfermo y no podía permanecer en el centro de reclusión.

No obstante, el juez José Ortega Molina afirmó que los elementos de prueba no demostraban que la medida privativa de la libertad no se pudiera sobrellevar por el procesado con sus problemas de salud.

“En esos elementos de prueba como sería un dictamen de medicina laboral de esa junta médica de las Fuerzas Militares dice que este ciudadano presenta una serie de discapacidades e incluso algunos trastornos, de los cuales se concluye por parte de esos profesionales que sería incompatible, pero para su actividad laboral que desarrollaba en las Fuerzas Armadas de Colombia”, explicó el juez.

Concluyó, además, que Jonathan Gómez no cumplía con los requisitos de ley para que se le sustituyera la medida intramural, pero que sí era objeto de recibir todas las atenciones médicas requeridas.

Jonathan Said Gómez está privado de la libertad desde el mes de septiembre de 2022, periodo en que fue capturado y judicializado.

Para la época la Fiscalía imputó cargos al sujeto por el delito de acto sexual agravado con menor de 14 años, de los cuales el procesado se declaró inocente.

El proceso comenzó por una denuncia que hizo la madre de la menor ante las autoridades. En esta relató que su hija de 12 años venía siendo abusada por Jonathan Gómez entre el periodo de 2020 y 2021 en Valledupar.

Según la investigación, la femenina comenzó a notar un comportamiento extraño en su hija y por eso decidió vulnerar su intimidad para revisar lo que escribía en un cuaderno utilizado como diario.

