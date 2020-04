green

Iván Duque fue muy claro en recalcar que el 27 de abril, día en el que se acabaría la cuarentena nacional, el país no regresará a la “vida normal” a la que estaba acostumbrado, sino que se tendrán que generar escenarios en los que se adapten prácticas que cuiden la salud de las personas por encima de todo.

“No va a haber fútbol después del 27 de abril, no podemos esperar volver a conciertos, a bares, a discotecas. No vamos a poder estar en eventos de 20 o 50 personas. En lo laboral, tendremos que dirigirnos al mayor teletrabajo posible”, manifestó el presidente sobre las restricciones que se mantendrían desde el otro mes para evitar la propagación masiva del coronavirus.

El mandatario advirtió que los colombianos solo podrán volver a realizar tantas de las actividades a las que estaban acostumbrados hasta que exista una vacuna contra el virus COVID-19. “No vamos a estar en grandes eventos, ni parrandas, ni encuentros familiares hasta que haya una vacuna o un tratamiento efectivo, no las vamos a poder retomar”, agregó Duque.

Al momento de revisar cómo se asumirá la vida laboral en los próximos meses, el presidente aseguró que el objetivo es que “podamos ir retomando elementos de la vida productiva con protección de la salud y la vida” y agregó: “Vamos a tener que adaptarnos a tener una vida productiva para no dejar que el coronavirus nos aumente la pobreza”.

Duque también dejó claro que solo hasta dentro de una semana y media se definirá si se prolonga o no la cuarentena nacional decretada hasta el 26 de abril porque necesita más información sobre los resultados del aislamiento obligatorio durante las últimas semanas.