El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, está en medio de un escándalo por unos videos en redes sociales en los que sería el que aparece agrediendo a un agente de tránsito cuando se encontraba en estado de embriaguez en el municipio de Garzón, Huila.

El periodista Daniel Samper Ospina replicó esa grabación en Twitter y el tema tomó muchas más relevancia, por lo que Dussan negó que él haya sido el que aparece en las imágenes.

“Apreciado, Daniel Samper. Te admiro como comunicador social. Claro que no es cierto, no soy el que aparece en ese video. Soy un ciudadano de bien, cordial saludo”, dijo en su cuenta de Twitter.

No puede ser cierto, me resisto a creer que este video sea real y que -pese a que ha circulado desde hace algunos días- esto no sea un tremendo escándalo. Haría bien en negarlo el director de Colpensiones en caso de que no se trate de él. https://t.co/Rr7j10jEyR — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) July 26, 2023

Sin embargo, este jueves se conoció que un escolta que trabajó con él lo denunció por lesiones personales, en un caso que ocurrió en 2015, según reveló revista Semana. Se trata de Alexánder García Valenzuela, quien laboró con la Unidad Nacional de Protección cuando Dussán estaba al frente del Polo Democrático.

(Vea también: Colpensiones, con problema serio por atención que presta a sus usuarios; está bajo lupa)

De acuerdo con la demanda conocida por el citado medio, la agresión ocurrió el 19 de agosto de 2015 a las 6:30 p. m. cuando aparentemente Dussán se encontraba en estado de embriaguez.

“Estando en el conjunto residencial donde vive él [Dussán], pero más exactamente en el sótano de los parqueaderos, me agrede verbalmente diciendo: mari…, gue…, respéteme. Yo le paso un bolso, pero me toma por el cuello, me estruja, yo me le quito, lo dejo en su ascensor y le hago entrega del vehículo principal, luego reaccionó de forma violenta sin justa causa”, señaló Valenzuela en la denuncia que interpuso ante la URI de la Fiscalía el 21 de agosto de ese año.

Lee También

De hecho, la mencionada revista volvió a conversar con el escolta y se ratificó en su demanda, asegurando que fueron ocho meses los que trabajó junto a Dussán y donde evidenció maltratos no solo a él sino a sus compañeros del equipo de seguridad.

“Él me dijo que se iba a encargar de que no me dieran más trabajo en ese tiempo con la empresa de seguridad y que iba a mover sus influencias y todo quedó ahí. Me sacaron del esquema por prevención. Yo sí sé que tenía quejas e informes por maltratos a los equipos”, dijo Valenzuela.