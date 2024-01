Como es tradición, este 1 de enero de 2024 el alcalde electo de Bogotá asumirá las riendas de la capital del país por los siguientes cuatro años. La ceremonia se llevará a cabo en el corazón de la ciudad, en la plaza de Bolívar, a partir de las 10:30 a.m, hora en que se dará inicio a la ceremonia, la cual será transmitida por Canal Capital.

Posterior a la ceremonia de posesión, habrá un concierto de música, de la Orquesta Filarmónica de Bogotá; la recepción se ofrecerá en la Alcaldía Mayor de Bogotá, y posteriormente, la instalación de la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá en el Cabildo Distrital, a las 3:00 p.m.

Al evento asistirá la familia de Galán: Carolina Deik , quien es abogada y esposa del alcalde electo, en compañía de sus dos hijos, Julieta y Juan Pablo, y su mamá, Gloria Pachón de Galán. También asistirán invitados nacionales e internacionales, integrantes que conformarán su gabinete distrital, funcionarios y colaboradores, así como amigos y familiares.

“Bogotá es mi pasión. No solamente es la ciudad donde nací y he vivido la mayor parte de mi vida, sino que gracias al camino político que decidí recorrer, he podido ser testigo de las alegrías, los anhelos, los miedos, las tristezas y las luchas de sus ciudadanos.