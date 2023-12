En entrevista con el programa ‘La Tele Letal’, la exministra de Agricultura del actual Gobierno, Cecilia López, habló de por qué se dio su salida en abril pasado. La economista contó que no estuvo de acuerdo con algunos temas de la reforma agraria que piensa sacar el presidente Petro y ese detalle habría sido clave para su no continuidad.

“Trabajé ocho meses con una intensidad porque mi familia estaba sorprendida, realmente me gustaba. Ahora, yo renuncié cuando me trataron de meter e l famoso artículo de la expropiación express; yo me fui irrevocablemente y el presidente no me la aceptó, para botarme al mes siguiente. ¡A mí me botaron!”, aseguró López.

(Lea también: La conversación del presidente con Cecilia López por reunirse con Nicolás Petro)

La exministra relató que habló con el mandatario y le preguntó por qué tomó esa determinación, pero los argumentos no eran claros al respecto.

“Yo le pregunté al presidente ‘¿cómo así que me voy porque se rompió la coalición si yo no llegué por esto?’. A mí no me propuso ni Gaviria ni nadie. A mí me llamó él y me dijo que yo representaba el establecimiento. Me sorprendí y le dije que el único que puede hacer parte del establecimiento es mi hijo que es banquero. Ese argumento me pareció que no era”, contó la exministra.