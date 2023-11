Con más de 63.000 votos, ‘Fuchi’ se proclamó como el concejal más votado de Bogotá el pasado 29 de octubre, cuando se llevaron a cabo las elecciones regionales de 2023.

De hecho, el líder del grupo de motociclistas ‘Street Brothers’ casi iguala en las urnas al candidato a la alcaldía de su partido, Rodrigo Lara, provocando revuelo en la ciudadanía, ya que un buen porcentaje de la población no sabía quién era.

Así pues, para darse un poco más a conocer, Julián Forero habló con El Tiempo sobre su vida y trayectoria, señalando que desde muy pequeño fue fanático de las motos y los carros, llegando a materializar ese pasatiempo con una comunidad que, hoy por hoy, es una de las más grandes de Bogotá.

“Ser líder te lleva a conocer los problemas, necesidades, lo que les gusta, cómo se comportan y cómo piensan los moteros. También empiezo a batallar contra un sistema que no entiende todo eso. Vienen las restricciones, el pico y placa, la gasolina. Desde esa posición, lo que uno hace es marchar, pelear en redes, hacer una presión social, pero al final no es escuchado, o si lo escucharon, no hay una solución”, dijo.

Y es que ‘Fuchi’ se ganó el cariño de cientos de conductores en Bogotá no solo por tapar huecos y denunciar públicamente el mal estado de las vías, sino por representarlos ante las autoridades y hacer valer tanto sus deberes como derechos.

“Yo quiero que el sistema funcione, que no irrespeten a los conductores. Será mi deber hacer control político. El tema de los patios, de las fotomultas, temas que se convirtieron en negocio. Y nosotros, los moteros y conductores no somos la caja menor de nadie”, precisó.

Por qué le dicen ‘Fuchi’ a Julián Forero, concejal más votado de Bogotá

En la conversación con el medio citado, Forero reveló el origen de su apodo y contó que se debe a su talento con el fuchi, una pelota pequeña en tela o cuero, rellena de arena o materiales similares.

Incluso, el ahora concejal detalló que su talento con el artefacto lo llevó a representar al país en el exterior y hasta trabajar con campañas empresariales.

“En una etapa de mi vida fui profesional de ese juego (fuchi) y estuve en Europa haciendo varias campañas para empresas y representando al país. Quizás mucha gente se preguntaba: ¿Fuchi?… Eso suena como feo, pero la verdad es que tiene su historia”, concluyó.

