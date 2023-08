En el Aeropuerto Internacional de Pereira Matecaña el caos se apoderó de la torre de control cuando se percataron de que algunos vuelos se estaban retrasando en sus itinerarios. Esta situación no ocurrió precisamente por lluvia o por lo mojado del piso, sino por una causa que provocó indignación en redes sociales: las cometas.

En el mes de agosto, conocido por sus fuertes vientos, es muy conocido que la ciudadanía en Colombia salga en familia con los más pequeños de la familia para volar cometa.

Sin embargo, esta actividad en la ciudad de Pereira, capital del departamento de Risaralda, se cruzó con otra actividad aérea vital para la ciudadanía, como lo es el transporte aéreo. La actividad aérea de este lunes 21 de agosto, día festivo en el país, se habría paralizado por cuenta de las cometas.

Actividad aérea en Pereira se paralizó por las cometas

Según informó Pereira En Vivo por medio de redes sociales, un avión quedó esperando y dos más procedentes de Medellín estuvieron sobrevolando más de los esperado esperando la señal para aterrizar, puesto que tenían una novedad con el vuelo de cometas en el sector.

Al parecer, y según dice el portal, el sector del Obelisco, en la zona de La Villa, estaría siendo utilizado para volar cometas y estas estarían interponiéndose en el trayecto de los aviones.

Varias personas han comentado que esta situación es indignante y que en la ciudad deben buscar alternativas para que este tipo de situaciones no se presenten. Sobre este particular el Aeropuerto Matecaña no emitió ningún pronunciamiento oficial ni explicó lo sucedido.