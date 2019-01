Lo primero que hizo el senador Mejía fue expresar su malestar en redes debido a que una gran mayoría de los años viejos, que desfilaron en Pasto, era alusiva al presidente Iván Duque y al senador Álvaro Uribe Vélez.

Por eso, Mejía calificó como “lamentable” el que esta tradición la “hayan convertido en una muestra de odio y calumnias contra un Gobierno”, y dijo que lo único que ha hecho el presidente Duque es tratar de “recuperar al país”.

Como el trino del congresista abrió un debate sobre sí lo del carnaval es una muestra de libertad de expresión, sátira política o irrespeto al Gobierno, el gobernador de Pasto, Camilo Romero, le respondió a Mejía por la misma red social.

“[…] el desfile de años viejos es para eso, para que el pueblo se exprese. Y la libertad de expresión se respeta, así no les guste”, escribió.

Lo lamentable es no conocer a los pueblos, no entenderlos, no sentir y ser como ellos.

Senador, acá en el Sur el pueblo es libre y más en carnaval. El desfile de años viejos es para eso, para que el pueblo se exprese. Y la libertad de expresión se respeta, así no les guste. https://t.co/52FZT8umfY — Camilo Romero (@CamiloRomero) January 3, 2019

La discusión entre senador y gobernador no paró allí, pues Caracol Radio los entrevistó este jueves al mismo tiempo para que expresarán sus argumentos.

El primeo en hablar fue Romero que dijo que así como a Duque y a Uribe, en el carnaval también desfilaron muñecos con la imagen del fiscal Martínez y de varios políticos. Incluso, reconoció que a él también le dedicaron un año viejo.

“Imagínense que yo salga un poco en tono bravito a decir que han manipulado el desfile del carnaval porque me han atacado con un muñeco alusivo al gobernador. Es de verdad pasado de tono, sin entender el contexto de lo que significa. Y es la libertad de expresión del pueblo del sur la que está en juego”, destacó Romero.

El mandatario local recordó que a políticos anteriores (como al expresidente Santos) también les hicieron muñecos, y que es un error creer que “el desfile de años viejos empezó con este gobierno”.

A su turno, el senador Mejía aseguró que “desviar una actividad como el desfile para hacer crítica política pierde el sentido”, aunque reconoció que “la gente tiene el derecho de expresar lo que quiera”.

“En términos generales, tampoco creo que valga la pena descalificar la actividad porque están expresando críticas al Gobierno. Sería más importante si la actividad se dedicara a rescatar los valores culturales de la región, y no a hacer críticas políticas”, agregó el congresista en la emisora.

Pero una vez terminó la entrevista, Mejía acudió a sus redes sociales para volver a cuestionar el carnaval y al gobernador Romero. Su mensaje tuvo una inmediata respuesta del político y de todos a aquellos que entraron a opinar en el debate.

Romero, no venga a decir que opinar sobre agresiones es no conocer a los pueblos. Vaya a enredar a otro con su análisis sesgado. Libertad de expresión no es insultar, no es ultrajar, no es burlarse con grosería, no es calumniar. — Senador Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) 3 de enero de 2019

Así responde en redes, pero en radio dijo otra cosa… https://t.co/WvAVIlrjY6 — Camilo Romero (@CamiloRomero) 3 de enero de 2019

Todo lo que no sean loas y alabanzas les molesta, los inquieta, en su manual sólo cabe la servidumbre acrítica, ya lo decía Amos Oz :”No he visto nunca un fanático con sentido del humor”. #ElCarnavalSeRespeta . — Félix de Bedout (@fdbedout) January 3, 2019

Por Dios que sentimentalismo tan tonto.. que tal que los presidentes de EEUU se delicaran por semejante bobada… cada año en Halloween salen máscaras alusivas al pte de EEUU de turno y nada ocurre. Qué siga la fiesta carajo!!! #ElCarnavalSeRespeta — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) January 3, 2019

¿Irrespeto?, ¿libertad de expresión? Ambas, pero si fuera la “víctima” no pediría sanción ni prohibición, no obstante que no creo que sea inocua la ridiculización de los gobernantes, como lo dije en esta columna https://t.co/S0lAGc3frc En todo caso #ElCarnavalSeRespeta pic.twitter.com/Z2tAxhwS2M — Claudia Palacios (@claudiapalacios) January 3, 2019

#ElCarnavalSeRespeta, vayan viendo lo que es la tal economía 🍊. La que amarrá a medios, artistas etc. Es el colmo que los Uribeduquistas irrespeten una tradición de los año viejos, donde cualquier político puede ser satirizado. @ValledeAtriz_GR pic.twitter.com/XRnqGVjvhi — Andrea Chaparro (@AndreaChaparro7) January 3, 2019

Alejandro Ordóñez denunció penalmente a Daniel Samper, Fernando Vallejo y otros. Pedía cárcel por la supuesta irreverencia de una creación fotográfica en SoHo. Defendí sin interés personal la libre expresión. Ganamos. Pero los ataques al Carnaval muestran q toca estar en guardia — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) January 3, 2019

“El problema con los chistes políticos es que terminan siendo elegidos” Anónimo #ElCarnavalSeRespeta — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) January 3, 2019

Senadores uribistas deberían tramitar una ley para aclarar de qué y en qué términos se puede el pueblo burlar de sus gobernantes (y de cuáles) durante carnavales, so pena de enjuiciar y arrestar a la gente que atente contra la moral y las buenas costumbres #ElCarnavalSeRespeta — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) January 3, 2019