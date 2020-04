green

En su resúmen del día, López informó que la página en la que se inscriben las compañías que tienen la intención de reanudar labores, para que se pueda verificar que cumplan con los protocolos, ha recibido 48.000 solicitudes.

De los dos sectores que están próximos a regresar, la mandataria habló de 32.000 registros de empresas de manufacturas y 16.000 de obras de construcción, pero dijo que de esa cantidad solamente 1.273 registros tiene los requisitos completos, al menos en el papel.

Y es que en el informe López fue clara en el papel pues, de esa cantidad, 312 eran de edificaciones y 69 de obras públicas, pero al hacer verificación de estas últimas, solo 10 pudieron ser verificadas. Para el resto, según ella, “o no coincidía la dirección con la que registraron o no había nadie o no estaban preparados”.

A raíz de esto, la alcaldesa fue enfática en que el cumplimiento de las condiciones es “indispensable y previo a cualquier reactivación”: “No se trata aquí de llenar papel. poner información en el registro, que no coincida con la realidad se considera falsedad en documento público”, advirtió.

“En vez de reactivarse lo que vamos a tener es empresas sancionadas por decirnos mentiras”, agregó, e invitó a que quienes tuvieran problemas con el sistema pidieran ayuda en vez de registrar información incompleta o falsa.

Por lo pronto, aquellas obras que sí cumplieron podrían reanudar sus actividades miércoles o jueves, concluyó.