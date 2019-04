“Quedo muy desconcertada porque yo nunca he pertenecido a la guerrilla, jamás he estado en las Farc y no entiendo cuál fue la intensión de él (Gustavo Petro)”, expresó la exsenadora a Blu Radio.

La abogada y política antioqueña se expresó así luego de que el columnista de Semana publicara los detalles de un cable diplomático de la embajada de Estados Unidos en Colombia, del 2008, en donde funcionarios estadounidenses reportaban a organismos de seguridad de ese país que el entonces senador Petro sospechaba que varios políticos colombianos, entre ellos Piedad Córdoba, “mantenían vínculos inapropiados con las Farc”.

“A mí prácticamente me negaron, sin quitarme la visa, la entrada a Estados Unidos y yo entiendo que en parte tiene que ver con la tarea que hizo el señor Petro”, afirmó Córdoba a esa emisora.

A la líder del movimiento político Marcha Patriótica le negaron el documento sin explicación alguna a finales del 2016, cuando se aprestaba a viajar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D. C., para que ese organismo revisara la destitución e inhabilidad de 18 años que profirió en su contra la Procuraduría General de la Nación, por supuestos vínculos con las Farc, recordó la revista Semana.

Ese incidente habría afectado notablemente las pretensiones de la exsenadora para que el CIDH emitiera medidas cautelares a su favor, pero fue el Consejo de Estado el que finalmente tumbó uno de los dos actos administrativos que la sancionaba con destitución e inhabilidad, en la época del procurador Alejandro Ordoñez, precisó el semanario.