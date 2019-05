Leahy advirtió, a través de su cuenta en Twitter, que si la prueba “no es inminente”, el gobierno del presidente Duque debería hacer “una denuncia pública”, pues considera que estas acusaciones carecen de “fundamento”.

Este es el trino que puso el senador Leahy, el lunes en la noche, que además dijo en otro mensaje que la libertad de prensa “es vital en cualquier sociedad demócrata” y que los funcionarios tienen la “responsabilidad” de defenderla.

(1 of 2) The Duque Government should immediately demand proof of the unsubstantiated accusation by a Colombian senator against a New York Times journalist, and if proof is not forthcoming, issue a public denunciation.

