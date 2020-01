green

Para Gómez, lo que hizo Gustavo Petro al vistar Disneyland es la demagogia en “su máxima expresión”.

“Sus defensores que ni siquiera salen del país dirán que es #fakenews”, escribió la mujer en Twitter.

Ante esto, el político de izquierda, al ver el mensaje crítico en su contra, le respondió y, además, de decirle lo que realmente significa la palabra demagogia, admitió que el parque temático no le gustó.

“Con respeto querida Carolina, demagogia no significa eso que muestra, demagogia es etimológicamente dirigir el pueblo con el miedo, los prejuicios, las falsas promesas. Lo que muestra simplemente es el deseo de mi hija Antonella que cumplo, aunque acepto, no me gustó el lugar“, replicó el senador.

Este trino causó revuelo en Twitter entre los detractores y seguidores de Petro, pero no fue el único que llamó la atención en la mañana de este martes.

El exalcalde de Bogotá recibió una fuerte respuesta de Luis Carlos Vélez, director de La FM, luego de que lanzó un comentario hacía esa emisora porque, según él, están en contra de las protestas y el paro nacional del próximo 21 de enero.