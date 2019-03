Puntualmente, la afirmación la hace el periodista Manuel Salazar, que agrega que al Petro le disgustó que fuera una mujer como la representante que han exaltado en redes en las últimas horas por su capacidad argumentativa, conocimiento en el proceso de paz y en la legislación colombiana.

“A @petrogustavo le dolió que una mujer como @JuanitaGoe haya hecho una réplica a nombre de la oposición y sobre todo porque voto en blanco como @sergio_fajardo”, afirmó Salazar en su cuenta de Twitter.

A @petrogustavo le dolió que una mujer como @JuanitaGoe haya hecho una réplica a nombre de la oposición y sobre todo porque voto en blanco como @sergio_fajardo — Manuel Salazar (@manolitosalazar) March 14, 2019

Frente al señalamiento, el también exalcalde de Bogotá reaccionó en la mañana de este viernes y negó que le hubiera dolido no participar en la réplica de la oposición y mucho menos que la representante de estos partidos fuera la congresista Goebertus. Sin embargo, le pidió explicaciones por un tema relacionado con las movilizaciones organizadas para protestar por las objeciones del presidente Iván Duque a la JEP.

“Me parece que @JuanitaGoe es la persona indicada para la réplica y no me duele para nada que pueda expresarlo, lo que sí me parece es que debería contarnos quien le sugirió cambiar la fecha de la movilizacion que se había consensuado con los jóvenes”, dijo Petro en Twitter.

Me parece que @JuanitaGoe es la persona indicada para la replica y no me duele para nada que pueda expresarlo, lo que si me parece es que debería contarnos quien le sugirió cambiar la fecha de la movilizacion que se había consensuado con los jóvenes. https://t.co/iChaonrC64 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 15, 2019

La representante Goebertus, por su parte, no le ha prestado mucha atención a comentarios como los de Petro y, por el contrario, hace pocos días les agradeció a las personas que le han expresado su reconocimiento por la intervención que hizo en contra de la decisión del Gobierno, muy bien argumentada y con soporte legal.

Este fue el mensaje que publicó en días recientes: