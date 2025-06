Gustavo Petro, pese a la actual situación de seguridad, hizo presencia en una concentración en Cali a favor de la consulta popular y dio una alocución en la que se refirió a su decisión.

Pese al llamado de los partidos de oposición para que el mandatario se abstuviera de firmar el decreto que convoca la iniciativa —luego del atentado contra Miguel Uribe—, el presidente no solo la decretó, sino que salió a la plaza pública y dio las razones de su decisión.

En su intervención, aunque dijo que atiende el llamado a bajar el tono, afirmó que no se quedará callado y continuó señalando al Legislativo de bloquear sus reformas.

“Me han pedido que baje el tono y me comprometo en bajarlo, pero bajar el tono no significa no decir verdades, no significa silenciarse, no significa arrodillarse”, aseguró el mandatario.

Además, sobre el papel del Legislativo, se pronunció ratificando lo que ha dicho en discursos anteriores sobre lo que, para él, es un bloqueo institucional, y lejos de buscar mediar con el Congreso, aseguró que el pueblo tendría la última palabra.

“Se dedicaron al bloqueo institucional, se dedicaron a impedir que salieran las leyes que necesita el pueblo”, afirmó Petro.

Asimismo, se refirió al atentado contra Uribe Turbay, indicando:”No me pidan, usando ese asesinato, que le diga a los trabajadores que nos vamos para la casa y no hacemos nada. No nos arrodillaremos“, agregó.

Gustavo Petro firmó decreto de Consulta popular

El presidente Gustavo Petro firmó un decreto que convoca a una consulta popular, lo que ha generado una intensa polémica en Colombia. Según lo anunció el mandatario en su cuenta de X, este mecanismo de participación ciudadana solo será retirado si el Congreso da respuesta favorable a los asuntos que se le preguntarán a la ciudadanía en las urnas.

Petro también confirmó que el decreto fue remitido a la Corte Constitucional y no al Consejo de Estado, una decisión que ha incrementado las críticas y dudas sobre la legalidad del proceso.

Reacciones políticas al decreto de consulta popular del presidente Gustavo Petro

Desde la publicación del decreto, distintos sectores políticos han manifestado su rechazo y han advertido sobre posibles violaciones a la Constitución.

El representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, fue uno de los primeros en pronunciarse, al asegurar que interpondrá acciones legales contra el decreto y en contra de los ministros que lo respaldaron. Uscátegui argumentó que:

“No vamos a permitir que el Gobierno viole la Constitución. La ley está para cumplirse, no para manipularse”.

De igual manera, el concejal de Bogotá Daniel Briceño reveló que ya tiene lista una demanda de nulidad en contra del decreto, además de una denuncia formal contra los ministros implicados.

