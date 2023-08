“Me agrede físicamente, me araña el cuello, salgo corriendo, llamo a mis hijos y salimos corriendo. Me tocó dañar la garita para poder salir de allí”, señala el documento de la Fiscalía con relación al personero de Cali.

Voces de rechazo e indignación hay en la ciudad de Cali, por cuenta de la supuesta de denuncia de maltrato intrafamiliar por parte del personero, Harold Cortés, en contra de su pareja sentimental.

Los hechos quedaron registrados en un documento de la Policía en donde se evidenció el relato de Martha Isabel Gutiérrez sobre el presunto maltrato.

“He sido violentada físicamente por mi esposo el personero de Cali, en horas de la tarde, mi hijo se encontraba con un amigo del equipo de fútbol viendo una película y me dice que quieren ir a piscina, yo les dije que sí, me puse vestido de baño, nos dirigimos a la piscina, yo saqué una cerveza de la nevera”, señala el relato.

En la denuncia cuenta que él le preguntó que para dónde iba, que por qué se había cambiado.

“Le dije que no me iba a poner jeans porque hacía mucho calor, me fui y cuando regresé a sacar de la nevera dos cervezas, él se altera. Me arrebata todas las cosas, quitándome los documentos, tarjetas de crédito, cédula y celular, las llaves del carro”.