Paola Herrera ha tenido una gran trayectoria en varios medios nacionales y actualmente hace parte del programa Sigue La W, que se emite desde las 12 del mediodía hasta las 2:00 p.m.

Este sábado, en sus redes sociales, la periodista compartió la portada de la revista Semana en la que dan a conocer el plan para asesinar al presidente Iván Duque e hizo un comentario que decía “no más Netflix por favor”.

Luego de publicar este trino, en ese medio de comunicación hicieron un artículo que posteriormente fue compartido por Vicky Dávila, quien no hizo ningún comentario al respecto.

“La periodista de La W Paola Herrera se burla del plan criminal para asesinar al presidente Iván Duque“, titularon el artículo a raíz del mensaje de Paola Herrera.

La periodista de La W Paola Herrera se burla del plan criminal para asesinar al presidente Iván Duque https://t.co/slWPXcvxAV — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) July 24, 2021

Luego de esta publicación, dice Paola Herrera, ella recibió muchísimas críticas y mensajes en sus redes sociales y aseguró que estaban poniendo su vida en riesgo.

“Me acaba de exponer y pone en riesgo mi vida. Ya muchos uribistas me califican de guerrillera y hasta cómplice del plan porque puse un trino donde NO me burlo de eso…”, escribió en un mensaje que posteriormente fue compartido por otros colegas que se solidarizaron con ella.

Luego de recibir muchísimas más críticas y mensajes amenazantes, la periodista de La W cerró su cuenta de Twitter y decidió dar por terminado el tema.