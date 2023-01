La joven expuso su historia en redes sociales y aunque no dijo en cuál estación sucedió, se notaba que fue en la noche y que el lugar estaba solo y sin personal de seguridad ni de Policía.

Según el relato de la joven, tres hombres que estaban allí le gritaban obscenidades y le mostraban sus partes íntimas. “Se reían y disfrutaban verme intimidada”, dice.

La joven se tuvo que mover del vagón y aunque dice que le dio miedo sacar el celular, sí logró grabar unas pocas imágenes de las personas a las que ella señala como sus victimarios.

Estos 3 “hombres” me gritaban, entre otras cosas, frases como: "ven a mamarme el huevo" , mientras me mostraban sus partes íntimas. Se reían y disfrutaban verme intimidada. Preferí moverme hacia la mitad del vagón. No logré capturar más, pues me daba miedo sacar mi teléfono. pic.twitter.com/mRMYJxOkqa — María Fernanda Díaz Granados (@MafeDiazGdosP) January 19, 2023

María Fernanda se asustó por la situación, pues estaba expuesta y muy vulnerable en esta estación de Transmilenio. “En menos de un segundo se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Indignación , miedo, asco. Pero la más importante: tengo una mamá que me espera en casa. Una mamá como miles a las que sus hijas llegaron maltratadas, violadas o incluso, no llegaron nunca”.

Ella también aprovechó su caso para exponer lo que muchos bogotanos piden a diario: más seguridad en las noches. “Quise buscar a mi alrededor y no vi un solo policía. ¿cuándo iremos a entender que en esta ciudad la inseguridad no tiene horarios?…”, escribió.

Estos fueron los mensajes con los que la mujer expuso su caso, que se suma a las muchas denuncias que se hacen sobre acoso en este medio de transporte que tiene miles de usuarios.

Es desgastante ser mujer en este mundo en el que vivimos. Quise buscar a mi alrededor y no vi un solo policía. ¿cuándo iremos a entender que en esta ciudad la inseguridad no tiene horarios?… — María Fernanda Díaz Granados (@MafeDiazGdosP) January 19, 2023

Hace unos meses, uno de los casos más sonados sobre acoso a una mujer en Transmilenio terminó en la muerte de Juan Pablo González y en la impunidad total.