Las preguntas de los comunicadores partieron de una columna de Daniel Coronell en la que se señala al mandatario de tomar decisiones “sobre millonarios intereses de personas y empresas que lo patrocinaron para llegar al cargo”.

Desde ahí, empezaron las menciones a Petro y la bolsa de billetes que recibió en un episodio que no se ha esclarecido.

Peñalosa calificó ese texto del periodista como “una feria de las mentiras” y dijo que a ella se había unido otro “especialista en columnas”, como lo es, según él, el senador Petro.

El alcalde rechazó que tuviera negocios con Volvo, principal proveedor de los buses de Transmilenio, afirmó que durante los últimos 20 años, todos los alcaldes han comprado estos vehículos para que circulen en la ciudad, y puntualizó:

Pero el ataque a su antecesor no paró ahí y fue más allá hasta sembrar una duda sobre los ingresos de Petro.

Peñalosa hizo un recuento de algunos de los trabajos, fuera de sus cargos públicos, en los que le pagaron un dinero y señaló:

“Yo puedo mostrar todos los contratos, cartas y acuerdos mediante los cuales fui a trabajar como consultor en cientos de ciudades del mundo, y tengo los certificados, y viví de eso. Ahora bien, lo que no tengo claro es de qué vive o de qué vivió el señor Petro. De eso si no sé, de dónde es que él vive, de dónde son sus ingresos. Eso si no lo tenemos claro”.